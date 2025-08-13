Latvijas vīriešu volejbola izlase piedzīvo sakāvi un vēl nenodrošina vietu Eiropas čempionāta finālturnīrā
Latvijas vīriešu volejbola izlase trešdien Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā apļa pirmajā spēlē viesos zaudēja Slovākijai un vēl nenodrošināja vietu finālturnīrā.
Latvijas volejbolisti zaudēja ar rezultātu 1-3 (25:18, 24:26, 15:25, 19:25).
Latvijas izlasē ar 18 punktiem izcēlās Renārs Pauls Jansons, 12 punktus guva Kristaps Šmits, bet desmit Toms Švans, kurš atzīmējās ar trīs "eisiem" un diviem punktiem blokā.
Slovākiem, kas līdz ar uzvaru nodrošināja ceļazīmi uz finālturnīru, pa 21 punktam guva Martins Rendla un Jakubs Ihnats. Sestdien Latvijas volejbolisti mājās tiksies ar Kosovu.
Slovāki atlases pirmā riņķa spēlē pērn Jelgavā tika pieveikti ar 3-1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:21), kosoviešus izbraukumā izdevās pārspēt ar 3-0 (25:14, 25:19, 25:17), bet abu pretinieku savstarpējā spēlē ar 3-0 (25:21, 25:14, 25:9) pārāki bija slovāki. Otro riņķi slovāki sāka ar 3-0 (25:20, 25:14, 25:13) uzvaru Kosovā.
Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīra G grupā Slovākijai ir deviņi punkti četrās spēlēs, Latvijai - seši punkti trīs mačos, bet Kosova trīs cīņās palikusi bez punktiem.
Latvijas volejbolisti ar slovākiem tikās arī šīs sezonas Eiropas Zelta līgas cīņā, Spānijā piekāpjoties slovākiem ar 1-3 (25:15, 20:25, 23:25, 23:25).
Latvijas izlase pārbaudes mačos Tallinā ar 3-1 pieveica Igaunijas izlasi un ar 0-4 piekāpās mājiniekiem. Slovāki ir aizvadījuši trīs pārbaudes spēles ar Čīles volejbolistiem, visās uzvarot - divreiz trīs setos un vienreiz četros setos.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Raineram Vasiļjevam izlasē asistē treneri Raimonds Liniņš, Aivis Kokins un Raigo Kodress, fizioterapeiti Kristaps Blitsons, Artūrs Tilgass un Monta Kalvāne, ārste Lolita Kalniņa-Havraneka un menedžere Jekaterīna Ņikitina.
EČ finālturnīram kvalificēsies septiņu grupu uzvarētāji, kā arī pieci labākie otro vietu ieguvēji.
24 komandu EČ finālturnīrs norisināsies Bulgārijā, Itālijā, Rumānijā un Somijā.
Latvijas izlases sastāvs mačam ar Slovākiju:
- cēlāji - Jānis Jansons (Jēkabpils "Lūši") un Edvīns Viguls ("Robežsardze"/"Rīga"), Deniss Petrovs (Ļvivas "Barkom-Kažaņi", Ukraina);
- pirmā tempa spēlētāji - Jēkabs Dzenis (Bleiburgas "Aich/Dob", Austrija), Gustavs Freimanis (Galacas "Municipal Arcada", Rumānija), Toms Švans ("Parnu", Igaunija);
- otrā tempa spēlētāji - Jānis Eduards Medenis (Varnas "Černo More", Bulgārija Bulgārija), Armands Rokjāns (Jēkabpils "Lūši"), Kristaps Šmits (Radomas "Enea Czarni", Polija), Toms Vanags ("Robežsardze"/"Rīga");
- diagonālie spēlētāji - Hermans Egleskalns (Paleo Faliro "Floisvos", Grieķija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija);
- "libero" spēlētāji - Kaspars Kronbergs ("Robežsardze"/"Rīga"), Romāns Saušs (Kījervi "Kyky", Somija).