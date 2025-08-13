Rolands Šmits uzskata, ka spēlē pret Lietuvu jāspēlē agresīvāk un labāk aizsardzībā
Latvijas vīriešu basketbola izlasei jāizmanto savas stiprās puses un jāspēlē agresīvāk, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Rolands Šmits.
Gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, pagājušajā nedēļā Latvijas basketbolisti aizvadīja treniņnometni Slovēnijā, un Šmits vērtēja, ka tā bijusi veiksmīga. "Treniņu process bija labs. Man šķiet, ka tas bija tieši tas, ko vajadzēja - aizbraukt no Latvijas projām, rast komandas garu un kopības sajūtu. Bija ļoti labi," viņš piebilda.
Treniņnometnes noslēgumā Latvijas basketbolisti Triestē aizvadīja pirmo pārbaudes spēli, kurā ar 75:91 atzina Itālijas pārākumu. "Mums tā bija tikai pirmā spēle, un, spēlējot, to varēja redzēt. Tas, ka treniņos spēlējam pieci pret pieci vispār nav salīdzināms ar īstu spēli un citiem pretiniekiem. Tā bija pirmā spēle, labi, ka mums tāda bija, bet es neuzskatu, ka bija tik traki. Izanalizējām savas kļūdas un paskatījāmies, kur mums jāpieliek, ko darām pareizi un nepareizi. Mācībām tas ir ideāli," skaidroja basketbolists.
Šmits norādīja, ka kopumā jāuzlabo komandas spēle teju visos aspektos, īpaši pievēršot uzmanību agresīvākam spēles stilam. "Viss sākas ar aizsardzību, arī uzbrukums protams. No iepriekšējās spēles galvenais bija tas, ka mums jābūt agresīvākiem, jo esam fiziska komanda un mums tas ir jāizmanto. Tās visas lietas ir tas, pie kā spēlējam," teica spēlētājs.
"Itālija parādīja, cik agresīvi var spēlēt jau no pirmās sekundes. Mēs esam profesionāli sportisti, un mums ir jāzina, ka to var darīt jebkura komanda. Mēs nevaram apjukt tajā brīdī, ir vienkārši jāspēlē, jābūt agresīvākiem un tad viss izdosies," viņš turpināja.
Šmits arī izcēla, ka, neskatoties uz to, ka vēl daudz kas ir jāuzlabo, Latvijas basketbolistiem arī izdevies pietiekoši labi aizvadīt pirmo maču. "Tāpat arī ļoti daudz laba izdarījām - izkārtojām viens otram labus metienus un bija labas aizsardzības. Tas ir pats galvenais. Uz laukuma jau jūtam viens otru, vajag tikai trenēt to vēl vairāk," stāstīja basketbolists.
Sagatavošanās posma turpinājumā ceturtdien Latvijas basketbolisti Rīgā tiksies ar Lietuvu, bet sestdien - ar Slovēniju. Nākamnedēļ Atēnās Latvija spēles ar Grieķiju un Itāliju. Latvija Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā spēlēs vienā apakšgrupā ar Čehiju, Serbiju, Igauniju, Portugāli un Turciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.