Kristaps Porziņģis sācis gatavoties Eiropas čempionātam

Šovasar Porziņā karjerā notika būtiskas izmaiņas, jo no Bostonas "Celtics", kuras sastāvā viņš kļuva par NBA čempionu, viņš vērienīga darījuma ietvaros nokļuva Atlantas "Hawks". Jaunais klubs ir priecīgs par šādu vērtīgu ieguvumu, norādot, ka Porziņģis ir tikai viens no desmit spēlētājiem NBA vēsturē, kurš realizējis vismaz 900 tālmetienus un bloķējis vismaz 900 pretinieku metienus, kā arī ir tikai viens no astoņiem spēlētājiem NBA vēsturē, kurš aizvadot vismaz 500 spēles līgā vidēji mačā guvis vismaz 19 punktus, izcīnījis septiņas bumbas zem groziem un bloķējis 1,5 metienus — no līgā pašlaik spēlējošajiem tas vēl izdevies tikai Entonijam Deivisam.