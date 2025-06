"Liepāja" gūst pārliecinošu uzvaru pār "Tukums 2000" komandu

Liepājnieki ar 3:1 (2:0) pārspēja "Tukums 2000" komandu. 14. minūtē pēc stūra sitiena izspēles no labās puses bumbu nedaudz ārpus soda laukuma atlēca pie Kirila Iļjina, kurš ar kreiso kāju raidīja bumbu vārtu labajā stūrī, izvirzot liepājniekus vadībā ar 1-0. 27. minūtē Vladislava Sorokina piespēli no labās laukuma malas pa zemi mēģināja tvert mājinieku vārtsargs Raivo Stūriņš, taču atlaida bumbu par tālu no sevis, un ātrākais vārtu priekšā bija Danila Patijčuks, raidot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 2:0. 69. minūtē pēc Artema Holoda centrējuma soda laukumā no labās puses vārtus no soda laukuma vidus ar galvu guva Ingars Pūlis, cīņā par bumbu apsteidzot Vjačeslavu Isajevu un panākot 1:2. Mača kompensācijas laikā Bruno Melnis no laukuma kreisās puses piespēlēja uz pretējo soda laukuma pusi, kur Džibrils Gejs bez bumbas apstādināšanas no gaisa raidīja to vārtu kreisajā augšējā stūrī, panākot 3:1.