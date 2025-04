Garijs Rožkalns kļūst par pirmo latvieti, kurš finišējis Lemānas 24 stundu sacīkstēs

“Divas stundas pirms finiša komandas šefs man pateica, ka, ņemot vērā, ka esmu aizvadījis stabilas un kvalitatīvas sacensības, tad tieši man būs dota iespēja noslēgt šo sacensību. Tobrīd kopvērtējumā mums nekas būtiski nevarēja mainīties, tāpēc pēdējos apļus nobraucu ļoti mierīgi un prātīgi, lai sasniegtu to, ko ļoti, ļoti vēlējos - pārrakstīt Latvijas vēsturi un kļūt par pirmo latvieti, kurš ir finišējis Lemānas 24 stundu sacīkstēs. Man tas izdevās! Janvārī visiem apsolīju, ka aizbraukšu no Biķerniekiem līdz Lemānai, un es to izdarīju. Gribētu pateikt milzīgu paldies savai ģimenei, atbalstītājiem un katram Latvijas fanam, kuru bija ļoti daudz. Tas mani tikai motivēja un dzina uz priekšu. Kopumā jāsaka, ka ir neaprakstāmas emocijas. Nebiju cerējis, ka ies tik labi. Šīs ir ļoti grūtas sacensības, bet mums izdevās finišēt. Jā, varbūt tas rezultāts nav tas augstākais, bet mēs sasniedzām finišu, kas arī bija galvenais. Ir jāizdara secinājumi, lai nākamgad būtu vēl labāki panākumi. Līdz ar to visus savus atbalstītājus, draugus un fanus ceru satikt 25.aprīlī, kad no Lemānas ar kemperi 19:30 ieradīšos savās mājās Rīgā, Biķernieku ielā 54, kur plānojas grandioza sagaidīšana,” turpina Rožkalns.