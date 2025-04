Rīgas maratona organizators Nords sagaida pārstāvēto valstu rekordu, bet pie dižpasākuma statusa nav ticis

Ārzemju skrējēji visvairāk aizpilda dalībnieku rindas tieši pusmaratonā un maratonā. Ja 42 kilometru distancē Latvijas dalībnieki veido aptuveni 60% no visiem, tad pusmaratonā proporcija ir aptuveni 70% pret 30%. “Rīga izteikti garajās distances bijusi starptautiska. Neesam liela valsts, tāpēc šajā ziņā esam atkarīgi no maratona tūristiem.” Pirms gada atbraukušie ārzemju skrējēji Latvijas ekonomikai pienesa ap desmit miljoniem eiro, pamatoja Nords. “Mūsu gadījumā katrs dalībnieks sev līdzi atvelk 1,3 līdzbraucējus. Katrs no viņiem šeit pavada 3,4 dienas un dienā tērē vidēji no 200 līdz 300 eiro.”