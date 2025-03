Atlaists Brazīlijas futbola izlases galvenais treneris

"Konfederācija paziņo, ka Dorivala Žuniora cikls ir beidzies. No šī brīža strādāsim pie tā, lai atrastu viņa aizvietotāju. Bija daudz runu par to, ka esam sazinājušies ar vairākiem treneriem, taču tas nav nācis no CBF prezidenta vai kāda, kuram prezidents būtu nodevis informāciju komentāru sniegšanai," pavēstīja CBF prezidents Ednaldu Rodrigešs.