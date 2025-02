Aļona Ostapenko divos setos sasniedz prestižā Dohas turnīra astotdaļfinālu, tajā pretī stāsies ranga ceturtā rakete

Pirmās kārtas mačā Latvijas labākā tenisiste ar 6-2, 6-1 droši pieveica japānieti Aoi Ito (WTA 120.). Samsonova savukārt ar 6-3, 6-3 bija pārāka pār Lulu Sanu (WTA 43.) no Jaunzēlandes. Sezonas ievadā Ostapenko uzvarējusi trīs no sešām spēlēm. Rīdziniecei neizdevās nedz aizstāvēt Adelaides turnīra titulu, nedz pārvarēt pirmo kārtu Austrālijas atklātajā čempionātā. Viņa arī neaizstāvēja punktus, kurus pērn ieguva par uzvaru Lincas turnīrā, tādējādi rangā atkāpjoties uz ceturto desmitu. Samsonovai šogad ir piecas uzvaras desmit mačos. Trīs no tām gūtas Adelaides turnīrā, kurā viņa sasniedza pusfinālu, tajā izstājoties.