Porziņģis aizvada vēl vienu lielisku maču, uzstādot sezonas rekordu bloķētajos metienos

Porziņģis laukumā pavadīja 31 minūti un desmit sekundes, kurās realizēja trīs no septiņiem tālmetieniem, divus no pieciem divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī septiņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, sezonas labākais rādītājs bloķētos metienos - pieci, piecas personīgās piezīmes un otrs sliktākais +/- rādītājs komandā -1.