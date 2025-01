Roberts Blumbergs ar rezultatīvu spēli palīdz Stambulas "Galatasaray" iekļūt FIBA Čempionu līgas labāko 16 komandu pulkā

Blumbergs 30 minūtēs un 27 sekundēs laukumā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divas personiskās piezīmes, trīs kļūdas, bloķētu metienu, +/- rādītāju +7 un efektivitātes koeficientu desmit.