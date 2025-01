Rihards Lomažs sekmīgi atgriežas Bundeslīgā, bet "Telekom" piedzīvo zaudējumu

Lomažs, iesaistoties mačā no rezervistu soliņa, spēlēja 20 minūtes un 44 sekundes, realizēja vienu no pieciem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, divreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+4).