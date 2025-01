Labākais hokeja vārtsargs uzbrukumā! Nedelkovičs NHL mačā gūst vārtus un atdod rezultatīvu piespēli

Alex Nedeljkovic is now the only goalie to score a goalie goal at the @NHL, @TheAHL, and @ECHL level 🔥



NHL: 1/17/25 vs. Buffalo

AHL: 11/17/23 vs. Providence and 3/10/18 vs. Hartford

ECHL: 12/30/16 vs. Atlanta pic.twitter.com/czNA3Ln4WR