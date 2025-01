Laksai uzvara Eirolīgā; Strautiņam Čempionu līgas "play-in" mačā

E grupas mačā "Skio" savā laukumā ar 67:62 (13:24, 19:19, 8:10, 27:9) pārspēja Francijas komandu Buržas "Tango". Laksa spēlēja 31 minūti un 16 sekundes, kas bija lielākais spēles laiks mājinieču rindās, un realizēja trīs no astoņiem divu punktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un vienu no trijiem soda metieniem. Viņas kontā arī četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas piezīmes, divas kļūdas un viens bloķēts metiens, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu pieci. "Famila" vienībā Dorka Juhaša izcēlās ar 14 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un piecām pārtvertām bumbām, bet Džanelle Salona tika pie 13 punktiem un septiņām bumbām zem groziem. Starp viešņām rezultatīvākā ar 22 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Eimija Okonvo.