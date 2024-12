Ostapenko Brisbenas "WTA 500" turnīra otrajā kārtā piedzīvo sāpīgu zaudējumu

Ostapenko izdevās uzvarēt sešās no 16 breikpunktu izspēlēm, bet Bouzkova punktā pārvērta septiņas no 11 breikbumbām. Visā mačā Ostapenko uzvarēja 76 no 169 izspēlēm. Par sniegumu Brisbenā Ostapenko nopelnīja 32 pasaules ranga punktus. Ostapenko no pirmās kārtas spēlēm bija brīva, bet Bouzkova pirmajā kārtā ar 7-6 (7:5), 3-6, 6-3 pārspēja austrālieti Taliju Gibsoni (WTA 140.). Abas tenisistes iepriekš kortā bija tikušās vienreiz, 2019.gadā Toronto turnīra astotdaļfinālā divos setos uzvaru izcīnot Čehijas sportistei.