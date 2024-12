Gildžesa-Aleksandra rekords ļauj "Thunder" turpināt uzvaru sēriju; "Grizzlies" pirmo reizi iemet 155 punktus

26 gadus vecais kanādietis realizēja 15 no 22 metieniem no spēles, četrus no pieciem tālmetieniem un visus 11 soda metienus. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas zem groziem, astoņas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni un pārtverta bumba. Vēl uzvarētāju rindās 20 punktus guva Džeilens Viljamss, bet 13 - Lugencs Dorts. Mājinieku sastāvā 23 punktus guva Endrū Nembhards, bet 22+10 sakrāja Paskāls Siakams. "Thunder" ar bilanci 24-5 ir pārliecinoša Rietumu konferences līdere, bet visā līgā tā atpaliek vienīgi no Klīvlendas "Cavaliers", kas 30 mačos tikusi pie 26 panākumiem.