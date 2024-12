Bļugera un Šilova "Canucks" papildlaikā piekāpjas "Wild" vienībai

Šilova maču noraudzījās no rezervistu soliņa, bet Bļugers palika bez rezultativitātes punktiem. Pirmajā periodā "Canucks" vadībā izvirzīja Kvins Hjūzs, otrā perioda vidū Fredriks Gudro panāca 1:1, bet trešdaļas pēdējā minūtē Džeiks Debrasks atguva vadību viesiem. Mača 42.minūtē Džeiks Midltons rezultātu izlīdzināja, bet uzvaras vārtus papildlaika pēdējā minūtē mājinieku labā guva līgas rezultatīvākais spēlētājs Kirils Kaprizovs. "Canucks" vāŗtsargs Kevins Lankanens atvairīja 26 no 29 metieniem, tiekot galā ar 89,7% raidījumu. Pretējos vārtos Filips Gustafsons tvēra 30 no 32 ripām.