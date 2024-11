RSU 3x3 basketbolistes Ķīnā sasniegušas Augstskolu pasaules kausa ceturtdaļfinālu

RSU B grupas cīņās pagarinājumā ar 13:11 pieveica Sidnejas universitāti no Austrālijas un ar 17:12 - Kenijas pārstāves no ASV Starptautiskās universitātes Āfrikā. Svētdien ceturtdaļfinālā latvietes tiksies ar Monterrejas Tehnoloģiju un augstākās izglītības institūta komandu no Meksikas. Turnīrs Ķīnā beigsies svētdien.