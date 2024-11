Noskaidrota Latvijas futbola izlases pretiniece cīņā par palikšanu UEFA Nāciju līgas C līgā

Jaunais UEFA Nāciju līgas formāts paredzēja, ka no C līgas automātiski uz futbola pagrabu D līgā izkrīt divas vājākās ceturto vietu ieguvējas. Latvija kopā ar Luksemburgu bija divas labākās, kas nozīmēja dalību pārspēlēs pret D līgas divām otro vietu ieguvējām, kas šajā reizē bija Gibraltārs un Malta. Šodien notikušajā izlozē noskaidrojās, ka par vietas saglabāšanu C līgā būs jāspēkojas pret Gibraltāru, kas D līgas grupā ierindojās vienu punktu aiz Sanmarīno. Spēles notiks pēc 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas, respektīvi, 2026. gada martā. C līgā vietu saglabās vai iekļūs komanda, kas uzvarēs divu spēļu summā. Zināms, ka Latvijā notiks otrais mačs.