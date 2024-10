Izkonkurēja nedēļas laikā: Artūrs Šilovs NHL sezonas sākumā attopas aiz Kevina Lankinena muguras

Pirmās piecas sezonas spēles likušas manīt, ka līdz Demko atgriešanās ierindai vairāk maču vārtos gūs tieši Lankinens. Ar viņu vārtos “Canucks” izcīnījusi vienīgās divas sezonas uzvaras – pār Floridas “Panthers” ar 3:2 (Lankinenam 26 atvairīti metieni no 28), bet panākumā pār Filadelfijas “Flyers” soms tika galā ar visiem pretinieku 26 metieniem. Vēl viņš ielaida divus vārtus zaudējumā pēcspēles metienos tam pašam “Flyers” (2:3). Kopumā 29 gadus vecais soms pirmo trīs spēļu laikā ticis galā ar 81 no 85 metieniem, un šobrīd statistiski ir viens no vadošajiem vārtsargiem līgā. Pēc vidēji spēlē ielaistajiem vārtiem (1,28 ripa spēlē) viņš ir trešais labākais aiz Džeika Alena (0,90) un Konora Helebaka (1,25), bet atvairīto metienu ziņā viņam dalīti otrs labākais rādītājs (95,3% atvairīti metieni) ar Džeiku Otindžeru un Iļju Sorokinu. Arī šajā statistikā līderis ir Džeiks Alens (97,4% atvairīti metieni).