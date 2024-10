Rihards Lomažs ar zaudējumu atgriežas Turcijas klubā "Yukatel Merkezefendi"

Latvijas basketbolists spēlēja 26 minūtes un 13 sekundes un, realizējot divus no trijiem divu punktu metieniem, vienu no trijiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, guva astoņus punktus. Viņš arī izcēlās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu bumbu, divām kļūdām un divām piezīmēm, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -11 un efektivitātes koeficientu desmit.