Strautiņa lieliskais sniegums uzbrukumā sekmē uzvaru pret Šteinbergu; Zorikam panākums pret ungāriem

Strautiņš 27 minūtēs un 12 sekundēs laukumā realizēja trīs no septiņiem divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Latvieša kontā arī divas rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, divas pārķertas bumbas, divas personiskās piezīmes, efektivitātes koeficients 19 un +/- rādītājs +18.