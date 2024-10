Latvijas U-19 un U-21 futbola izlases izcīnījušas uzvaras pēdējos Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačos

26. minūtē Latvijas izlase rezultātu atklāja pēc Kristapa Grabovska stūra sitiena no labās puses izpildes, no vārtsarga laukuma kreisā stūra bumbu ar galvu vārtu labajā stūrī raidot Oskaram Vientiesam - 1:0 Latvijas labā. 39. minūtē pēc vēl vienas rezultatīvas Grabovska piespēles no soda laukuma labās puses bumbu gandrīz no tās pašas vietas, no kuras pirmajā vārtu guvumā, bumbu ar galvu vārtos raidīja Roberts Meļķis - 2:0. 52. minūtē Meļķis guva savus otros vārtus spēlē. Mājinieku vārtsargs Fabio Barasko neveiksmīgi apstrādāja bumbu, to mājinieku soda laukumā viņam atņemot Meļķim un raidot vārtos - 3:0.