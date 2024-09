Austrālietis Daniels Rikjardo zaudējis vietu F-1; vietā nāk kaimiņš

Tikmēr 35 gadus vecais Rikjardo jau paziņojis, ka testpilota amatā neatgriezīsies, līdz ar to viņa F-1 karjera ir beigusies. Čempionātā viņš debitēja 2011. gadā HRT komandas sastāvā, pēc tam divas sezonas pavadīja “Toro Rosso” (tagad RB). No 2014. līdz 2018. gadam pilots brauca “Red Bull” vienībā, tās rindās gūstot septiņas no savām astoņām uzvarām. 2014. un 2016. gadā Rikjardo ieņēma trešo vietu sezonas kopvērtējumā.