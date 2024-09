Taivo "hat-trick" nokārto "Audai" drošu uzvaru un Latvijas kausa finālu

"Auda" savā laukumā ar 3:0 (2:0) pārspēja "Liepāju". Mača sākumā pārsvars piederēja mājiniekiem, un vienā no uzbrukumiem 15. minūtē "Auda" izvirzījās vadībā. bumba pēc Mateusa Klementes piespēles soda laukumā līdz adresātam nenonāca, taču pie bumbas pirmais tika Taivo Abdulrahmans, no vārtsarga līnijas raidot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 1:0. 41. minūtē ātra saspēle liepājnieku soda laukumā beidzās ar Bakari Manē piespēli pa zemi no kreisās puses paralēli vārtiem, kuru ar sitienu tukšā vārtu labajā stūrī pabeidza Abdulrahmans, gūstot otros vārtus spēlē - 2:0. Puslaika kompensācijas laikā divas dzeltenās kartītes viesiem divu minūšu laikā nopelnīja Roberts Meļķis un Muamadu Diavs. Otro puslaiku "Liepāja" sāka ar trim spēlētāju maiņām, bet 62. minūtē 3:0 panāca Abdulrahmans, kurš pārķēra Papē Fala vārtsargam Danijelam Petkovičam adresēto piespēli un no šaura leņķa raidīja bumbu vārtos.