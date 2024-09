Rihards Snikus turpinās startēt ar zirgu "King of the Dance" pēc triumfa Parīzes paralimpiskajās spēlēs

Jau ziņots, ka Snikus ar zirgu "King of the Dance" sestdien uzvarēja Parīzes paralimpisko spēļu paraiejādes sacensībās brīvā stila disciplīnā "Grade I" grupā, izcīnot otro zelta godalgu šajās paralimpiskajās spēlēs. Andrusa skaidroja, ka pēdējo piecu dienu laikā izskanējušas baumas, ka "King of the Dance" beigs sportiskās gaitas, taču informācija neesot patiesa.