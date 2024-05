Strautiņš iemet 11 punktus uzvarā pret Banki trenēto "Virtus"

Strautiņš spēlēja 27 minūtes, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no sešiem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divreiz rezultatīvi piespēlēja, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, spēli beidzot ar efektivitātes koeficientu astoņi un +/- rādītāju +6. Lomažs sešās minūtēs laukumā guva trīs punktus, realizējot vienu no diviem tālmetieniem, bet grozā netrāpot trīs divpunktu metienu. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, viena kļūda, trīs noteikumu pārkāpumi, spēli beidzot ar efektivitātes koeficientu -4 un +/- rādītāju -2.