Ņikita Bogdanovs "Līvenhofas" skrējienā uzstāda Latvijas rekordu jūdzē

Sanāca gaidītais spraigais finiša spurts starp Bogdanovu un Serjoginu skaļu skatītāju ovāciju pavadījumā. Lai arī Dmitrijs atkārtoja 2023. gada Rimi Rīgas maratona ietvaros notikušajā Latvijas čempionātā jūdzē Uģa Joča uzstādīto Latvijas rekordu (4:15), ar to bija par maz uzvarai, jo teicami skrēja un par sekundi ātrāks bija Ņikita. Vairākkārtējs junioru un pieaugušo čempions stadionā un telpās Bogdanovs, kurš ar 4:18 pērn oktobrī bija labākais no Latvijas pasaules čempionātā skriešanā šajā distancē, labākā statusu ar valsts rekordu (4:14) apliecināja arī Līvānos, svinot otro uzvaru “Līvenhofas skrējienā” un izlīdzinoties 2:2 uzvaru ziņā šajā distancē ar Serjoginu. Bondarevs, kurš šobrīd nav labākajā formā, vairāk centās kurināt ātru tempu no sākuma un veicināt rekordu, finišēja ceturtais, bet trešo vietu izcīnīja Mārtiņš Babkins.