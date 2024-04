"Āķis bija lūpā." Kā Francis Lācis nokļuva 3x3 basketbolā un kāda ķīmija šobrīd valda izlases sastāvā

Taujāts par to, kā no ierastā basketbola nokļuvis 3x3 basketbolā, raidījuma vadītājam Paulam Timrotam, Lācis norāda, ka par to paldies jāsaka trenerim Raimondam Feldmanim un 3x3 koordinatoram Kristapam Gotfrīdam. "Es spēlēju savu pirmo profesionālo sezonu Nīderlandē, un viņi mani uzrunāja, - vai man nebūtu interese, jo kaut kad pa vasarām es biju spēlējis 3x3 basketbolu," viņš stāsta.