Vairāk nekā 5000 skatītāju tribīnēs un cīņa līdz pēdējām sekundēm. Rīgas derbijs noslēdzas ar RFS uzvaru

Mača 42. minūtē pēc Žeremī Klementes sitiena Sergejs Vilkovs atsita bumbu sev priekšā, no kurienes precīzu sitienu izdarīja Varslavāns, panākot 1:0 valmieriešu labā. Izlīdzinājumu tukumnieki panāca 70. minūtē, kurā Krieviņš ar sitienu no distances raidīja bumbu tīklā. Tomēr astoņas minūtes vēlāk valmierieši atgriezās vadībā, no vārtu priekšas bumbu mērķī sitot Bambulā. Sakrāto brīdinājumu dēļ mājiniekiem nevarēja palīdzēt centra aizsargs Maruāns Mihubi, bet viesiem šī paša iemesla dēļ nespēlēja pussargs Andrijs Korobenko.