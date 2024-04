Ļebedevs pirms vēsturiskās sezonas grib pārliecināt sevi un citus, ka ir pasaules līmeņa braucējs

Galvenā darba vieta Ļebedevam ir Lešno “Unia”, kas ir tituliem bagātākā pasaules spēcīgākās līgas Polijas ekstraklases komanda. Pirmās kārtas mačā pret Čenstohovas “Tauron” (47:43) tribīnēs bija 11 tūkstoši fanu, kurus izdevās iepriecināt ar skaistu uzvaru. Ļebedevs ar 11 punktiem bija otrais rezultatīvākais komandā, vienā no braucieniem pārspējot arī pasaules čempionāta seriāla dalībnieku dāni Mikelu Mikelsenu. Polijas klubu pāru čempionāta ietvaros atsevišķos braucienos tika pārspēti arī dānis Leo Madsens un brits Roberts Lamberts. Šajā pavasarī Ļebedevs jau aizbraucis priekšā pieciem konkurentiem no “Grand Prix” seriāla un vairākiem no iepriekšējās sezonas – tas ir iemesls, kāpēc Latvijas pārstāvi min kā iespējamu sensācijas autoru.