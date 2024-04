Minhenes "Bayern" un Madrides "Real" iekļūst Čempionu līgas pusfinālā

Spēles 12.minūtē Rodrigu pirmo sitienu atvairīja mājinieku vārtsargs Edersons, taču bumba vēlreiz nonāca pie Rodrigu un viņš nevilcinoties sita to laukuma saimnieku vārtos, izvirzot vadībā Madrides komandu. Pēc ilga spiediena uz viesu vārtiem Mančestras vienība izlīdzināja rezultātu tikai 76.minūtē, kad Žeremī Doku sitienu pa vārtiem atvairīja viens no "Real" spēlētājiem, tomēr bumba nonāca tieši pretī Kevinam de Bruinem, kurš no tuvas distances guva vārtus un izlīdzināja rezultātu.