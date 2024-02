FOTO: Dienvidkorejā svinīgi noslēgušās Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles

Spēlēs Latviju pārstāvēja 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tika pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Latvijas jaunajiem sportistiem izdevās izcīnīt sešas godalgas - divas zelta (skeletonā un 3x3 hokejā), trīs - sudraba (skeletonā un kamaniņu sportā), kā arī vienu bronzas medaļu (skeletonā). Kopējā ieskaitē tas dod dalītu 14. vietu. Pie medaļām tika 32 valstu sportisti.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinājās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.