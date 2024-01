Porziņģis gūst 21 punktu, taču tas nepalīdz, un viņa "Celtics" sāpīgi zaudē savā arēnā

"Celtics" mājās ar rezultātu 100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21) zaudēja pašreizējai čempionei Denveras "Nuggets", kura pārtrauca "Celtics" 20 mājas spēļu uzvaru sēriju.

Porziņģis laukumā pavadītajās 36 minūtēs un 13 sekundēs realizēja trīs no pieciem tālmetieniem, trīs no sešiem divpunktu metieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, četras piezīmes un +/- rādītājs +2.

"Celtics" rindās rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Deriks Vaits, bet 22 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Džeisons Teitams.

"Nuggets" komandā 35 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Džamals Marejs, bet 34 punktus, 12 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles tika Nikolam Jokičam.

Teitamam spēles pēdējās sekundēs bija iespēja panākt neizšķirtu, taču viņš, Kentaviusa Koldvela-Poupa segts, netrāpīja metienu, atsperoties ar vienu kāju un lecot prom no groza.

"Es domāju, ka es to sasteidzu, un tā ir mana vaina," sacīja Teitams. "Man bija vairāk laika, nekā es sev atvēlēju."

Nākamo spēli "Celtics" aizvadīs svētdien izbraukumā ar Hjūstonas "Rockets".

"Celtics" ar 32 uzvarām 42 spēlēs ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē un visā līgā, bet "Nuggets" ar bilanci 29-14 ir trešā Rietumos.