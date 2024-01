Latvijas basketbolistiem pieticīgs sniegums ULEB Eirokausā; Lomažs paliek rezervē zaudējumā pret "Maccabi"

Klužas-Napokas "U-Banca Transilvania" mājās ar 90:74 (23:22, 22:16, 31:16, 14:20) uzvarēja Saloniku "Aris".

Mejeris mājinieku rindās 17 minūtēs un 38 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārķēra bumbu, reizi kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus, kā arī cīņu beidza ar +/- rādītāju +5 un efektivitātes koeficientu četri.

Blumbergs, spēlējot 27 minūtes un 20 sekundes, grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem un divus no pieciem tālmetieniem, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, reizi pārķēra bumbu, četrreiz kļūdījās, reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus, kā arī sakrāja efektivitātes koeficientu seši un +/- rādītāju -5.

Mājiniekiem Emanuels Kace guva 18. Braiss Džonss - 17 un Andrija Stipanovičs - 16 punktus, bet viesiem Silviu de Souza guva 14 punktus.

Gražuļa pārstāvētā Trento "Dolomiti Energia" viesos ar 70:78 (20:17, 14:21, 16:19, 20:21) piekāpās Ankaras "Turk Telekom".

Gražulis 23 minūtēs un 58 sekundēs laukumā realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja abus tālmetienus. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, sakrāja vienu rezultatīvu piespēli, vienu pārķertu bumbu, vienu kļūdu, pa reizei pārkāpa noteikumus un izprovocēja piezīmi pretiniekam, kā arī spēli beidza ar efektivitātes koeficientu viens.

Rezultatīvākais viesu komandā ar 13 punktiem bija Pauls Biliga, bet 12 punktus guva Davide Alviti. Pretiniekiem 21 punkts un deviņas zem groziem izcīnītas bumbas tika Jigitdžanam Saibiram, bet 15 punktus guva Tairons Voless.

B grupā pēc 14 spēlēm Mejera komanda ar desmit uzvarām ir trešā, Blumberga un Gražuļa vienības ar bilanci 6-8 dala piekto - sesto vietu, bet Oskara Hlebovicka pārstāvētais Vroclavas "Šlask" ar divām uzvarām 14 spēlēs ir pēdējais desmit komandu konkurencē.

Šosezon ir mainīta izspēle Eirokausa izslēgšanas spēļu norisē. "Play-off" sasniegs katras apakšgrupas sešas labākās komandas, pirmās un otrās vietas ieguvējām uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvadīs astotdaļfināla mačus. Astotdaļfināla un ceturtdaļfināla pāros tiks aizvadīta tikai viena spēle, bet pusfināla un fināla sērijas tiks aizvadītas līdz trim vienas komandas uzvarām.

Pagājušajā sezonā par Eirokausa ieguvēju kļuva Spānijas komanda "Gran Canaria", kas finansiālu apsvērumu dēļ izvēlējās nespēlēt Eirolīgā.

Tikmēr Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā un Riharda Lomaža pārstāvētā Boloņas "Virtus" izbraukuma spēlē Serbijā cieta zaudējumu ULEB Eirolīgas 20. kārtas mačā. "Virtus" piekāpās Telavivas "Maccabi" ar 78:95 (21:18, 24:28, 15:24, 18:25).

Lomažs bija pieteikts spēlei, taču laukumā nedevās. Marko Belinelli viesiem guva 24 punktus, bet Izaja Kordinjē - 13 punktus.

Izraēlas vienībā 22 punktus, astoņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Veids Boldvins, 16 punktus guva Džons Dibartolomeo un 14 punktus - Bonzijs Kolsons.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijas basketbolists Rolands Šmits guva 12 punktus Kauņas "Žalgiris" uzvarā ar 84:79 (27:21, 21:21, 14:22, 22:15) cīņā viesos ar "Valencia".

"Virtus" ar 14 uzvarām 20 spēlēs ieņem otro vietu, "Žalgiris" ar septiņiem panākumiem turnīra tabulā ir 15. vietā, bet "Maccabi" ar 12 uzvarām ir sestā 18 komandu konkurencē.

ULEB Eirolīgā 18 komandas aizvada divu apļu turnīru, labākajām sešām iekļūstot izslēgšanas turnīrā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Finālčetrinieka turnīrs šosezon norisināsies Berlīnē.

Iepriekšējā sezonā 11.reizi par Eiropas prestižākā klubu turnīra uzvarētājiem kļuva Madrides "Real" basketbolisti, kuri finālspēlē Kauņā ar rezultātu 79:78 uzvarēja Pirejas "Olympiacos".

Tikmēr Jānis Timma Stambulā guva deviņus punktus Stambulas "Daruššafaka" uzvarā otrajā FIBA Čempionu līgas "play-in" cīņā. "Daruššafaka" ar 83:72 (21:26, 25:8, 22:18, 15:20) pieveica Ludvigsburgas "MHP Riesen", sērijā līdz divām uzvarām panākot 1-1.

Timma 15 minūtēs un 28 sekundēs laukumā realizēja trīs no pieciem tālmetieniem, bet netrāpīja vienīgo divpunktu metienu. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, viena pārķerta bumba, +/- rādītājs +4 un efektivitātes koeficients 11.

Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 17 punktiem bija Muhamads Ali Abdurrahmans, 15 punktus guva un 15 atlēkušās bumbas izcīnīja Džošs Karltons, Loids Pendi guva 12 un sezonas pirmo pusi "VEF Rīga" aizvadījušais ASV basketbolists Brendans Edamss - 11 punktus, septiņreiz rezultatīvi piespēlēja.

Viesiem 16 punktus guva Džeivons Greivzs, bet 12 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Džerens Luiss.

Trešā spēle notiks 16. janvārī Vācijā. Astotdaļfinālā iekļuva astoņu grupu uzvarētājas, bet otro un trešo vietu ieguvējas par astotdaļfinālu cīnās "play-in" spēlēs. Astotdaļfinālā iekļūst komandas, kas sērijās svinējušas divas uzvaras.

Savukārt Kārlis Šiliņš Getingenē guva 11 punktus Vācijas kluba "Gottingen" zaudējumā pagarinājumā FIBA Eiropas kausa otrā grupu turnīra spēlē. Getingenes vienība K grupas spēlē ar 81:87 (17:15, 23:16, 17:24, 19:21, 5:11) zaudēja Portugāles "Porto".

Šiliņš 33 minūtēs un 13 sekundēs laukumā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un divus no pieciem soda metieniem, kā arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, sakrāja četras piezīmes, trīs kļūdas, vienu pārķertu bumbu, divus bloķētus metienus, kā arī +/- rādītāju -11 un efektivitātes koeficientu 14.

Mājinieku rindās 22 punktus guva Grants Anticevičs, bet viesiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Entonijs Bārbers, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles.

K grupā pēc pirmā riņķa spēlēm trīs uzvaras ir Spānijas "Bilbao", divas - "Porto", viena uzvara - "Gottingen", bet trīs zaudējumi - Botevgradas "Balkan" no Bulgārijas.

Pēc pirmā posma grupu turnīra pirmo divu vietu ieguvēji iekļuva otrajā posmā, kurā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās. Pirmo divu vietu ieguvējas iekļūs ceturtdaļfinālā.

FIBA Eiropas kauss Vecajā kontinentā ir rangā ceturtais turnīrs.