Gražulim rezultatīva spēle Itālijas čempionātā; Blumbergam un Lomažam iespaidīgi spēles laiki

Trento komanda savā laukumā ar rezultātu 101:94 (20:18, 35:21, 25:24, 21:31) uzvarēja "Napoli" basketbolistus.

Gražulis spēlēja 28 minūtes un raidīja grozā desmit no 11 divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar desmit bumbām zem groziem, diviem bloķētiem metieniem, divām kļūdām, divām rezultatīvām piespēlēm, trīs izprovocētiem pretinieku sodiem un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu 38 un +/- rādītāju +14.

Latvijas basketbolists uzvarētāju rindās bija rezultatīvākais, bet Prentiss Habs izcēlās ar 21 punktu un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Neapoles komandā Tailers Eniss guva 35 punktus un sakrāja sešas rezultatīvas piespēles.

Citā spēlē Artūra Strautiņa pārstāvētā Tortonas "Derthona" mājās ar rezultātu 68:82 (13:14, 25:19, 16:24, 14:25) piekāpās Trevizo "NutriBullet".

Strautiņš, pavadot laukumā 11 minūtes, realizēja divus no trijiem divu punktu metieniem un izcēlās ar četriem punktiem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja trīs piezīmes, tika pie efektivitātes koeficienta nulle un iekrāja +/- rādītāju -3.

Vēl "Scafati" bez Jāņa Strēlnieka pieteikumā viesos ar rezultātu 101:98 (19:26, 19:20, 18:25, 34:19, 12:8) papildlaikā pārspēja Brindisi "Happy Casa".

Savukārt Lukas Banki vadītā Boloņas "Virtus" komanda izbraukumā ar rezultātu 91:70 (28:16, 23:12, 16:20, 24:22) guva panākumu pār "Pistoia".

"Virtus" ar deviņām uzvarām 13 spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu, "Aquila" ar tādu pašu bilanci atrodas par vienu vietu zemāk, "Scafati" seši panākumi dod desmito pozīciju, kamēr "Derthona" ar pieciem panākumiem ierindojas 13.vietā 16 vienību konkurencē.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Milānas "EA7 Emporio Armani Olimpia", kas finālsērijā ar 4-3 pārspēja Boloņas "Virtus".