Pārgājienu seriāla “Ejam visi!” Dobeles posmā piedalās rekordliels dalībnieku skaits

Pārgājiena ietvaros dalībnieki atbilstoši savām spējām varēja izvēlēties kādu no trīs piedāvātajām distancēm, “Čāpotāji”- 6 kilometri, “Aktīvie”- 11 kilometri un “Izaicinājumu mīlošie”- 18 kilometri. Visas distances vijās cauri Pokaiņu meža dabas takām, aizvedot un dalībniekiem parādot meža skaistākos, lielākos un mītiskiem stāstiem apvītākos objektus. Garākās distances dalībnieki devās tālāk par Pokaiņu mežu līdz Spārnu ezeram, kur atradās enerģijas uzlādes punkts, kurā dalībnieki varēja papildināt savas ūdens pudeles, uzēst kādu augli un baudīt skaistā un mierīgā ezera dabas skatus. Tālāk šīs distances maršruts veda dalībniekus uz Spārnu ezera pilskalnu, kas Zemgales novadā ir unikāls ar savām 45 grādu stāvajām nogāzēm. Garākā distance noslēdzās skaistajā un akustiskajā Īles baznīcā. Dalībniekiem bija iespēja šo baznīcu apskatīt ne tikai no ārpuses, bet arī redzēt, cik skaista tā ir atjaunota un renovēta arī iekšpusē.

Lai pārgājiens būtu ne tikai acīm baudāms, bet arī izzinošs, neatkarīgi no distances, visiem dalībniekiem pārgājiena laikā bija jāatrod atbildes uz startā izsniegtajiem jautājumiem un jāizpilda dažādi uzdevumi. Par vienu no uzdevumiem bija parūpējusies Zemessardze, kas iepazīstināja dalībniekus ar savu ikdienu, demonstrēja dažādus ieročus un tehniku. Pārgājiena laikā dalībniekiem bija iespēja vienā no maršruta punktiem pamasēt savas pēdiņas speciāli izveidotā mini baskāju takā. Bērniem vairāk patika staigāt pa zirņiem, jo tie kutinot pēdas, savukārt pieaugušajiem vairāk patika dažāda veida akmeņi. Pēdiņas izbaudīja arī kastaņu, zīļu, čiekuru, mulču, sūnu, koka ripu un citi dabas elementu masējošo efektu.

Pārgājiena ietvaros norisinājās arī izzinošais pasākums “Sēņu diena novados 2023”, kas tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju un Latvijas Mikologu biedrību. Izzinošajā stendā dalībnieki varēja iepazīties ar teju 130 dažādām sēņu sugām un saņemt atbildi uz jebkuru sev interesējošo jautājumu par sēņu pasauli. Latvijas Mikologu biedrības pārstāvji dalībniekiem bija sagatavojuši arī savu pārbaudījumu - bija jāatpazīst, kuras no norādītajām sēnēm ir ēdamas un kuras nē. Dalībnieki bija pārsteigti par faktu, ka ir sēnes, kas ir ēdamas, bet nedrīkst tās jaukt kopā ar alkoholu. Bērniem ļoti patika iepazīties ar sēņu smaržām, jo izrādās, ka tās var arī specifiski smaržot - kāda pēc lakricas un ceriņiem, cita pēc specifiskām garšvielām un citām lietām.

Īpašs prieks dalībnieku vidū bija uzņemt aktīvos jauniešus, kas bija mērojoši garo ceļu no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas. Jaunieši novērtēja maršruta dažādību, jo bija jāpārvar gan kalni, gan lejas, bija kāpnes, koka laipas, dažāda veida takas un interesanti apskates objekti. Jaunieši arī atzina, ka finišā esot bijusi ļoti garda putras porcija.

Pēc veiksmīga pārgājiena mērošanas visi dalībnieki finišā saņēma gardu putras porciju un patriotisku, ar roku darinātu piemiņas koka medaļu, kuras bija izgatavojuši “Vilgerts Wood Craft”. Katrs pārgājiena dalībnieks varēja piedalīties lielajā loterijā, kurā tika izlozētas vairākas balvas no Dobeles novada pašvaldības, Latvijas Nacionālā dabas muzeja, Latvijas Mikologu biedrības un mājsaimniecības preču veikala “Tava Telpa”.

Nākamais pārgājiens norisināsies 24. septembrī Rīgā, Ēbelmuižas parka apkaimē, kas tiks organizēts sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību (LNS). Visi ieņēmumi no dalības maksām tiks novirzīti LNS nepieciešamā inventāra un ekipējuma iegādei. Starta/finiša vieta atradīsies Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas stadionā (Graudu iela 21).

Pasākuma programma:

11:00 - 11:30 Reģistrācija un došanās trasē 6-8 km (Ēbelmuižas pamatskolas stadions)

14:00 Finišs visiem dalībniekiem

14:15 Lielā izloze

Pasākumu organizēja biedrība “Sporto Latvija” sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību. Atbalstīja - Dobeles dzirnavnieks, Latvijas Nacionālais dabas muzejs, Latvijas Mikologu biedrība, reklāmas kompānija Sia “Abi2”, mājsaimniecību preču lielveikals TavaTelpa.lv, piepūšamās atrakcijas - Piepūšamie.lv, dabīgs negāzētais minerālūdens “Magnesia”, izdevniecība "Rīgas Viļņi", sporta preču veikals Sportland, Hematogenas Vita + batoniņi un AAS “Balta”.