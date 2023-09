Semeņistajai jauns karjeras rekords; arī Štrombaham kāpums

Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča veikusi četru vietu kāpumu un tagad atrodama 362. pozīcijā, bet Daniela Vismane zaudējusi 16 vietas un atrodas 392. pozīcijā. Vēl Anna Ozerova noslīdējusi par piecām vietām zemāk (1035.), bet Margarita Ignatjeva atkāpusies par vienu vietu (1229.).

Līderpozīciju WTA rangā saglabā neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka, otrā ir poliete Iga Švjonteka, bet trešo vietu saglabā amerikāniete Koko Gofa. No piektās uz ceturto vietu pakāpusies ASV tenisiste Džesika Pegula, kura apsteigusi Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas. Sestā joprojām ir čehiete Marketa Vondroušova, septītā - tunisiete Onsa Žabēra, čehiete Karolīna Muhova saglabā astoto pozīciju, devītā ir grieķiete Marija Sakari, bet no 13. uz 10 .pozīciju pakāpusies Barbora Krejčīkova no Čehijas.

Dubultspēlēs Ostapenko atguvusi vienu vietu un ieņem 29. pozīciju, bet Vismane veikusi divu vietu kāpumu un sasniegusi karjeras rekordu, atrodoties 185. pozīcijā.

Marcinkēviča pakāpusies par trim pozīcijām un atrodas 199. vietā, Darja Semeņistaja arī veikusi trīs vietu kāpumu un ierindojas 206. pozīcijā, kamēr Igantjeva zaudējusi deviņas vietas atrodas 810. pozīcijā. Ozerova (1004.) zaudējusi divas vietas, Denīza Marcinkēviča (1084.) atkāpusies par piecām vietām, Kamilla Bartone (1412.) atkāpusies par četrām, bet Marija Semeņistaja un Līga Dekmeijere zaudējušas pa trim pozīcijām un ieņem dalītu 1562. vietu.

Savukārt Latvijas vīriešu tenisa pirmais numurs Roberts Štrombahs jaunajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā ir pakāpies par vienu vietu un ieņem 384. pozīciju.

Tikmēr Ernests Gulbis jaunajā rangā zaudējis desmit vietas un tagad atrodas 900. pozīcijā, kamēr Kārlis Ozoliņš piedzīvojis astoņu vietu kritumu un ieņem dalītu 1451. pozīciju.

Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmais ir serbs Novāks Džokovičs, kurš apsteidz spāni Karlosu Alkarasu. Trešais joprojām ir neitrālais sportists Daniils Medvedevs, ceturtais - dānis Holgers Rūne, piektais - grieķis Stefans Cicips, bet sestais - neitrālais sportists Andrejs Rubļovs. Septīto vietu ieņem Janiks Siners no Itālijas, astotais ir Teilors Frics no ASV, devītais - norvēģis Kaspers Rūds, bet labāko desmitnieku noslēdz Aleksandrs Zverevs no Vācijas.

Latvijas pirmais numurs dubultspēļu rangā Miķelis Lībietis jaunajā rangā zaudējis četras vietas un atrodas 149.p ozīcijā, bet Štrombahs atkāpies par astoņām vietām un ieņem 414. pozīciju. Tikmēr Ozoliņam vienas vietas kāpums uz dalītu 1509. pozīciju. Roberts Jančevskis zaudējis 12 vietas, bet Mārtiņš Rocēns pakāpies par 45 vietām, abiem ieņemot dalītu 2268. pozīciju.