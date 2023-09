Kazakevičs pēc zaudējuma Horvātijai: "Starpība meistarībā šobrīd ir milzīga"

Piektdien Horvātija uzvarēja ar 5:0 (3:0).

Horvātijas izlases labā divus vārtus guva Bruno Petkovičs, bet pa vieniem - Luka Ivanušecs, Andrejs Kramaričs un Mario Pašaličs.

"Domāju, šodien laukumā tikās divas absolūti dažādas komandas, visos komponentos. Starpība meistarībā šobrīd ir milzīga," atzina treneris.

Viņš bilda, ka neizdevās pieturēties pie spēles plāna.

"Gribējām kompakti spēlēt centrālajā zonā, aktīvi sagaidīt pretinieku kustību ar bumbu, pārtvert piespēles un veidot pretspēli, bet diemžēl pretinieki ļoti ātri kustināja bumbu, mainīja malas, apspēlēja viens pret vienu," stāsta Kazakevičs.

"Pietrūka mums kompaktuma. Nepietiekami labi drošinājām viens otru. Divi ātri vārti," uzskatīja treneris. "Šodien nenospēlējām savu labāko spēli."

Kazakevičs apliecināja, ka komanda ir skaidri apzinājusies pretinieku spēku un zinājusi, ka horvātiem ir pārsvars tieši centrālajā zonā.

Viņš atzīmēja, ka bija arī citi spēles plāna varianti

"Viens no tiem bija mēģināt nospēlēt drošāk un agresīvāk, izmantot to pašu 4-4-2 sistēmu un cerēt, ka divi centra pussargi tiks galā ar to apjomu, ko piedāvās pretinieks," par variantiem stāstīja Kazakevičs.

"Mums tas diemžēl neizdevās arī ar trim centra pussargiem. Mēs gribējām, lai viens no malējiem centra pussargiem aktīvi palīdz malās situācijās divi pret divi, bet diemžēl mums ļoti daudz nācās saskarties ar situācijām, ka mūsu pussargi tajās zonās nepaspēja palīdzēt," par reālo situāciju laukumā saka treneris.

D grupā pirmā ar desmit punktiem piecās spēlēs ir Turcija, pa septiņiem punktiem trīs un četros mačos guvusi attiecīgi Horvātija un Armēnija, četri punkti četrās spēlēs ir Velsai, bet Latvija visās četrās cīņās ir zaudējusiā.

Pirmdien Latvijas futbolisti savā laukumā uzņems Velsu.

Atlases ciklā iepriekš Latvija viesos ar 0:1 zaudēja Velsai, savā laukumā ar 2:3 piekāpās Turcijas izlasei un izbraukumā ar 1:2 - Armēnijai.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024.gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024.gada 14.jūnija līdz 14.jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.

Pašreizējā Eiropas čempione ir Itālija, kura 2021.gadā Londonā finālā pēcspēles sitienos pieveica Angliju.