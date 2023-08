Libānas izlases treneris: Latvijas basketbolisti pilnībā kontrolēja spēli

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien, piedzīvojot debiju Pasaules kausa finālturnīrā, Džakartā ar rezultātu 109:70 (27:17, 28:13, 27:18, 27:22) sagrāva Libānas valstsvienību. Latvieši realizēja 18 no 35 tālmetieniem (51%) un 42 no 71 metiena no spēles (59%).



"Statistika runā pati par sevi - komanda bija lieliska tālmetienu izpildē un arī zem groza. Maču noslēdza ar sešām kļūdām. Viņi pilnībā kontrolēja spēli," atzina Elhadžs. Tikmēr Libānas izlases aizsargs Sergio Eldarvihs teica, ka mačs bija smags un latvieši laukumā devušies spēlei pilnībā gatavi. "Sagaidījām, ka viņi labi realizēs metienus, bet šoreiz viņi pamatīgi mūs sāpināja un no tā mēs mācīsimies," atzina basketbolists. Pasaules kausa finālturnīrs no 25. augusta līdz 10. septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās.