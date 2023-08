Dāvis Bertāns: "Braucot uz turnīru, zinājām, ka spēle pret Libānu būs obligāti jāuzvar"

Jau ziņots, ka Latvijas izlase piektdien debitēja Pasaules kausā un pirmajā mačā ar rezultātu 109:70 pārliecinoši uzvarēja Libānu.

"Sajūtas ir lieliskas pēc uzvaras. Braucot uz turnīru, zinājām, ka šī spēle pret Libānu būs obligāti jāuzvar, lai mums vispār būtu kaut kādas cerības. Tas darbs tagad ir padarīts, bet domāju, ka uz to ilgi vairs neskatīsimies atpakaļ un sāksim fokusēties uz nākamo spēli," izcēla Bertāns.

"Tas bija labs sākums, lai sajustu ritmu un dabūtu pozitīvo sajūtu lielākajai daļai spēlētāju uz metieniem, kas mums ir ļoti svarīgi. Bija ļoti daudz brīvu metienu, kuri bija jārealizē, un to mēs arī izdarījām," turpināja basketbolists.

Latvijas basketbolisti šajā mačā kopumā realizēja 18 no 35 tālmetieniem, no kuriem sešus grozā meta Dairis Bertāns, kamēr trīs reizes no tālmetienu līnijas precīzs bija Dāvis Bertāns.

"Tie, kas sedza mani, vaktēja trīspunktu līniju nedaudz vairāk. Šķiet, ka sarunās ar žurnālistiem viņi nepazina īsti mūsu spēlētājus un nebija arī paskatījušies, kā Dairis met," skaidroja Bertāns.

Savukārt cīņā zem groziem pirmajā puslaikā pretiniekiem izdevās tikt pie deviņām bumbām uzbrukumā, kamēr otrajā puslaikā - tikai vienas. Bertāns norādīja, ka Latvijai trešajā un ceturtajā ceturtdaļā izdevies veiksmīgāk izcīnīt atlēkušās bumbas pie sava groza, neļaujot pie tām tikt Libānas basketbolistiem.

"Tās problēmas bija tieši mazajiem spēlētājiem, bet to mēs izlabojām otrajā puslaikā. Viņu mazie spēlētāji ļoti gāja zem groza pakaļ atlēkušajām bumbām. Normālā situācijā ļoti reti tā notiek un vajadzēja nedaudz vairāk pievērst tam uzmanību. Pēc tam otrajā puslaikā tādu situāciju vairs nebija," skaidroja basketbolists.

Svētdien H apakšgrupas otrajā spēlē Latvija tiksies ar Franciju, bet otrdien - ar Kanādu.

Pasaules kausa finālturnīrs no 25. augusta līdz 10. septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās.