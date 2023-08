Rumbenieks pasaules čempionātā izcīna 32. vietu 35 kilometru soļošanā

Martins distanci veica divās stundās, 24 minūtēs un 30 sekundēs, par četrām sekundēm apsteidzot Braienu Danielu Pintado no Ekvadoras. Bronzas godalgu izcīnīja Masatora Kavano no Japānas, kurš no čempiona atpalika 42 sekundes.

Tikmēr Rumbenieks finišēja 19 minūtes un sešas sekundes aiz Martina.

Sieviešu sacensībās triumfēja spāniete Marija Peresa, kura finišu sasniedza pēc divām stundām, 38 minūtēm un 40 sekundēm. Sudraba medaļa tika Kimberlijai Garsijai Leonai no Peru, kura čempionei zaudēja divas minūtes un 12 sekundes, bet pie bronzas tika grieķiete Antigoni Ntrismpioti, no uzvarētājas atpaliekot četras minūtes un 42 sekundes.

Rumbenieks startēja savā piektajā pasaules čempionātā un otrajā pēc kārtas jaunajā 35 kilometru distancē. Pērn Jūdžinā viņš ierindojās 37. vietā ar finišu divās stundās 42 minūtēs un 47 sekundēs.

Pasaules čempionātā Latviju pārstāv deviņi vieglatlēti.

Meistarsacīkstes norisināsies līdz 27. augustam, tajās piedaloties vairāk nekā 2000 vieglatlētiem no 202 pasaules valstīm.