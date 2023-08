Panākumi sportā kā pārkāpums. Patversme izmisīgi cenšas atgūt iepriekš adoptētu zirgu, kam strauji pieaugusi vērtība

Kamēr viņa to skaidro ar rūpēm par dzīvnieku, Berkolde uzskata, ka tā ir vienkārša mantrausība, jo pašreiz zirga aptuvenā vērtība varētu būt pat 25 000 eiro un varbūt atradies ieinteresēts pircējs. Abas puses uzrakstījušas iesniegumus policijai, un visticamāk gaidāmi tiesas darbi.

Sākotnēji bija nevaldāms

Berkolde “Kas Jauns Avīzei” stāsta, ka zirgu patversmē paņēmusi pirms četriem gadiem. Tobrīd Dantess bijis pilnīgi nevaldāms, nav laidis nevienu sev klāt, Bidere pat esot sūdzējusies, ka sasperti vairāki suņi un kaķi. Adopcijas brīdī zirgs bijis pilnīgi bezvērtīgs – nebija saņēmis ne apmācību, ne vajadzīgo aprūpi un pat nepieciešamo vakcināciju.

Ieguldot milzumu laika un pamatīgus līdzekļus vairāku gadu garumā, Dantess pārtapis par perspektīvu sacīkšu zirgu un ar labām sekmēm piedalās sacensībās. Šobrīd zirgs uzņemts labā sporta klubā, ieguvis sponsorus kā ļoti veiksmīgs tandēms ar Berkoldes meitu Elīzu un saņēmis sporta federāciju atzinību. Zirgs tiek turēts visām labturības prasībām atbilstošā novietnē, saņem regulāru veterināro aprūpi, veselība ir ļoti laba.

Sākotnēji Bidere sociālajos tīklos ievietojusi jaukas atsauksmes, un nekādu pretenziju neesot bijis. Viss pēkšņi esot mainījies aptuveni pirms gada. “Bidere jau gandrīz gadu vajā manu meitu Elīzu Berkoldi. Tas izpaužas ar nemitīgiem draudiem atņemt man piederošu dzīvnieku, aizskarošu komunikāciju un ilgstošu izsekošanu, novērošanu, vajāšanu. Bidere ir centusies visos iespējamos veidos piekļūt zirgam tā novietnē, veikt ar to dažādas medicīniskas manipulācijas, nemitīgi izvirzot dažnedažādus nepamatotus prasījumus un prettiesiskus apgalvojumus. Viņa filmējusi manu bērnu, sekojusi, novērojusi viņu un izteikusi dažādus draudus. Visu pagājušo sezonu Elīza nekur nevarēja piedalīties nemitīgās vajāšanas dēļ, un pēc pēdējā gadījuma viņai bija nepieciešama mediķu palīdzība,” iesniegumā Valsts policijai raksta Berkolde.

Mēģina zirgu aizvest ar varu

Pēdējais gadījums noticis 6. maijā, kad Bidere ieradusies “Salaspils zirgu dienā”, kur Elīzai bija paredzēts piedalīties. Iesniegumā apgalvots: “Viņa bija ieradusies ar zirgu transportēšanas iekārtu un palīgspēkiem zirga iekraušanai.” Bidere esot mēģinājusi pārtraukt pasākuma norisi, trešajām personām pieprasot zirga diskvalifikāciju, konfliktējusi ar organizatoriem un sacensību tiesnešiem.

“Labi apzinoties, ka konfliktam ir civiltiesisks raksturs, viņa izsauca policiju, pieprasot atņemt man zirgu. Tika aizskarts mūsu ģimenes gods un cieņa, mēģinot publiski mūs padarīt par likumpārkāpējiem. Uzskatu, ka šīs darbības tiek veiktas apzināti un prettiesiski, cenšoties izkrāpt sev nepienākošos materiālos labumus. Viņa apzināti pieļāva zirga izmantošanu sportam, saskaņojot to, bet vēlāk ar draudiem un vajāšanu, kā arī ar huligāniskām darbībām mēģināja piesavināties gan materiāli ļoti vērtīgu lietu, gan morāli nenovērtējamu sporta biedru un draugu. Visdrīzāk rindā jau gaida kāds nākamais adoptētājs, tādējādi arī visas sabiedrības interesēs ir pārtraukt šādas krāpnieciskas shēmas,” raksta Berkolde.

Atsaucas uz līgumu

Bidere atbildē “Kas Jauns Avīzei” vēsta, ka konflikts aizsācies pagājušajā gadā, jo viņa konstatējusi, ka zirgs tiekot fiziski pārmērīgi noslogots, liekot tam pārvarēt 1,4 metrus augstus šķēršļus. Tā kā adopcijas līgumā šis augstums norādīts kā nepieļaujams, viņa vērsusies pie zirga īpašnieces un lūgusi šādas darbības pārtraukt.

Pārkāpti esot arī citi adopcijas līguma punkti, proti, sacensībās zirgs drīkst piedalīties tikai ar Bideres rakstisku atļauju, turklāt adoptētājam jāsniedz informācija par dalības datiem, rezultātiem un veselības stāvokli.

Bidere raksta: “23. maijā konstatēju, ka zirgs bez manas piekrišanas ir pieteikts sacensībām. Ņemot vērā esošo situāciju, atgādināju, ka neesmu devusi piekrišanu tam, lai Dantess piedalītos sacensībās, un devos pārliecināties, vai tas tiek ievērots. Pasākumā tika pieaicināta pašvaldības policija, kas lietu pēc piederības nosūtīja Pārtikas un veterinārajam dienestam. Materiāli ar paskaidrojumiem, video fiksētajiem materiāliem ir nodoti policijai.”

Bidere uzskata – ja līgums netiek pildīts, viņai ir visas tiesības to bez iepriekšēja brīdinājuma uzteikt un pārņemt zirgu savā īpašumā. Sīkāku informāciju Bidere nesniedz, paskaidrojot: “Pēc sarunas ar advokātu lietas materiālus nosūtīt jums neesmu tiesīga tik ilgi, kamēr norit izmeklēšanas process un tiek gatavots iesniegums tiesai.”

“Kas Jauns Avīzes” rīcībā ir Bideres pieminētais adopcijas līgums, un tā 9. punktā ir teikts: “Visi strīdi, kuri izriet no šī Līguma, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Civilprocesa likuma normām.”

Sacer sirdi plosošu stāstu

Sarunā ar “Kas Jauns Avīzi” Berkolde norāda kādu, viņasprāt, dīvainību – dokumentos teikts, ka Dantess dzimis 2012. gadā, taču visas pazīmes liecinot, ka viņš ir vismaz dažus gadus jaunāks. To, protams, var noteikt tikai rūpīga ekspertīze, taču, ja tas apstiprinātos, tad Bidere būtu pārkāpusi aizliegumu dzīvnieku patversmēm nodarboties ar pavairošanu.

“Kas Jauns Avīzei” izdevās atrast personu, kura izstāstīja savu versiju par Dantesa iespējamo izcelsmi, un šajā lietā patiešām ir dīvainības. 2012. gadā Jūlija Ivanova darbojās ar zirgiem, taču ganāmpulkā ieviesās vīruss, un pieci zirgi pēc veterinārārstu ieteikumiem bija no pārējiem jāizolē. Ivanova internetā atradusi patversmi “Ķepu ķepā”, un Bidere piekritusi zirgus pieņemt, apsolot sarīkot līdzekļu vākšanas kampaņu zirgu ārstēšanai.

Liels bijis Ivanovas izbrīns, kad pēc dažām dienām TV raidījumā “Degpunktā” viņa ieraudzījusi savus zirgus kopā ar sirdi plosošu stāstu par nežēlīgajiem saimniekiem, kuriem viņi atņemti. Uz Ivanovas jautājumu, kā tad tā, Bidere atbildējusi, ka tā varēs savākt vairāk līdzekļu.

Kad zirgi bijuši izārstēti, pretēji solītajam, Bidere Ivanovai iedevusi rēķinu par 4500 latiem, un, tā kā tādas naudas viņai nav bijis, zirgi palikuši patversmē. Ivanova stāsta: “Pie Bideres nonāca pieci zirgi – divas ķēves un trīs ērzeļi. Divi no tiem bija neperspektīvi un tika kastrēti, bet trešais bija tīrasiņu arābu šķirnes zirgs vārdā Dancing Prince. Mēs viņu paši bijām atpirkuši no kāda vīrieša, kurš zirgu bija turējis sliktos apstākļos – par to arī mediji tolaik rakstīja.”

Ivanova ir pārliecināta, ka Dantess dzimis no šā arābu šķirnes zirga. Ņemot vērā, ka ķēves grūsnības periods ir aptuveni 11 līdz 12 mēneši un atdošanas brīdī neviena no abām ķēvēm nav bijusi gaidībās, Dantess nav varējis piedzimt 2012. gadā, un pavairošana, iespējams, notikusi jau patversmē.

Savāc naudu mirstošai ķēvei

Ar Bideres vārdu saistīti vēl divi zirgu skandāli. 2015. gadā biedrība “Ķepu ķepā” apņēmās glābt ķēvi Mairu, kurai satiksmes negadījumā Rugāju pagastā bija savainota kāja. Kaut arī parasti šādos gadījumos zirgus iemidzina, Mairu aizveda uz 300 kilometru attālo patversmi, kur sarīkoja līdzekļu vākšanas kampaņu kājas protēzes izgatavošanai. Tomēr ķēve pēc mēneša nomira, bet Pārtikas un veterinārais dienests vērsās ar lūgumu Valsts policijā ierosināt krimināllietu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.

Šobrīd Zemgales rajona tiesa Jelgavā izskata krimināllietu pret kādu skolotāju, kura “Ķepu ķepā” adoptēja divus zirgus, viens no kuriem tika eitanazēts. Krimināllieta uzsākta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem (it kā par nobadināšanu), taču arī šajā gadījumā domas atšķiras – vairāki veterinārārsti pieļauj varbūtību, ka zirgs adopcijai nodots jau nedziedināmi slims un nāve bija tikai laika jautājums.