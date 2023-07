Nosaukts ASV basketbola izlases treniņpartneru saraksts, gatavojoties Pasaules kausam

Pirmdien nosaukto spēlētāju sarakstā ir Keids Kaningems un Džeilens Durens no Detroitas "Pistons", Čets Holmgrens un Džeilens Viljamss no Ohlahomsitijas "Thunder", Džeilens Grīns no Hjūstonas "Rockets", Kventins Graimss no Ņujorkas "Knicks", Herbs Džounss un Trejs Mērfijs no Ņūorleānas "Pelicans", Kīgans Marejs no Sakramento "Kings", Peitons Pričardss no Bostonas "Celtics" un Nezs Rīds no Minesotas "Timberwolves".

Tāpat sarakstā iekļauts astoņas sezonas NBA aizvadījušais Lengstons Galovejs, kurs pagājušajā sezonā pārstāvēja NBA-G līgas komandu Koledžpārkas "Skyhawks", bijušais NBA spēlētājs Džons Dženkins, kurš gaidāmajā sezonā pārstāvēs spāņu vienību Žironas "Basquet", un Ēriks Mika no NBA-G līgas vienības "Ignite".

Nosauktie 14 spēlētāji palīdzēs ASV izlases pamatsastāvam gatavoties Pasaules kausam treniņnometnē Lasvegasā no 3. līdz 6. augustam.

"Esam pārliecināti, ka izvēlētie puiši padarīs lielisku darbu palīdzot izlasei sagatavoties 2023. gada FIBA Pasaules kausam," pirmdien sacīja ASV izlases direktors Grants Hils.

ASV izlase savu sastāvu dalībai Pasaules kausā nosauca jūlija sākumā, tajā iekļaujot 12 spēlētājus no NBA.

Pasaules kausa finālturnīrs, kurā pirmo reizi vēsturē spēlēs arī Latvijas valstsvienība, no 25. augusta līdz 10. septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās. ASV spēlēs C apakšgrupā kopā ar Jordāniju, Grieķiju un Jaunzēlandi.

ASV vīriešu basketbola izlases sastāvs 2023.g ada Pasaules kausa finālturnīrā:

Paolo Bankero (Orlando "Magic"), Mikals Bridžess, Kems Džonsons (abi - Bruklinas "Nets"), Džeilens Bransons, Džošs Hārts - (abi - Ņujorkas "Knicks"), Entonijs Edvardss (Minesotas "Timberwolves"), Tairīss Halibērtons (Indiānas "Pacers"), Brendons Ingrems (Ņūorleānas "Pelicans"), Džerens Džeksons (Memfisas "Grizzlies"), Volkers Keslers (Jūtas "Jazz"), Bobijs Portiss (Milvoki "Bucks"), Ostins Rīvss (Losandželosas "Lakers").