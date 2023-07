RFS futbolisti otrajā puslaikā salauž "Makedonija" pretestību un turpina Konferences līgas kvalifikāciju

RFS ar rezultātu 4:1 (1:0) uzvarēja Skopjes "Makedonija" un divu maču summā bija pārāka ar 5:1.

RFS labā divus vārtus guva Sedriks Kuadio, bet vienreiz izcēlās Stefans Paničs un Andrejs Iličs.

Latvijas vienībai kvalifikācijas otrajā kārtā pretī stāsies azerbaidžāņu Masaziras "Sabah".

Pirmais bīstamais moments spēlē bija 11.minūtē, kad pēc Samira Fazli izgājiena tikai vārtsarga Pāvela Šteinbora meistarība glāba RFS no ielaistiem vārtiem.

Puslaika otrajā pusē rīdziniekiem bija vairākas iespējas panākt 1:0, no kurām tika izmantota pēdējā. Vispirms vienā no epizodēm Izmaels Diamondē no tuvas distances sita pāri vārtiem, bet pēc tam Andreja Iliča sitienu ar galvu neitralizēja pretinieku vārtsargs Hristijans Stevkovskis.

Divas minūtes pirms pirmā puslaika beigām Kuadio izdarīja sitienu starp vairākiem futbolistiem un raidīja bumbu vārtos, noslēdzot saspēli, kurā efektīvi nospēlēja Emersons Deusleisānu un Iličs.

Otro puslaiku aktīvāk sāka pretinieki un viņu centieni vainagojās gūtiem vārtiem, 50.minūtē precīzu sitienu ar galvu izdarot Kristijanam Stojkoski. Taču 58.minūtē pēc Emersona piespēles Kuadio izgājienā pārcēla bumbu pār vārtsargam un panāca 2:1.

Cīņas 68.minūtē pēc Petra Mareša izpildītā stūra sitiena ar galvu bumbu tīklā raidīja Paničs, kurš nostiprināja RFS komandas pārsvaru kā mačā, tā arī summā. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām tādā pašā veidā pēc Jāņa Ikaunieka piespēles izcēlās Iličs - 4:1.

RFS pirmajā spēlē izbraukumā uzvarēja ar 1:0, vienīgos vārtus gūstot Iličam.

Ceturtdien atbildes spēli aizvadīs arī "Riga".

Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā vietu jau nodrošinājusi "Auda", kas pagājušajā sezonā uzvarēja Latvijas kausa izcīņā. Latvijas komanda, piedzīvojot debiju Eirokausos, otrajā kārtā stāsies pretī Trnavas "Spartak".

Tāpat uz Konferences līgas kvalifikāciju pārcēlusies "Valmiera", kas nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu.

Fināls notiks 2024.gada 29.maijā, bet tā norises vieta vēl nav noteikta.

Iepriekšējās sezonas finālā Vesthemas "United" futbolisti finālā ar 2:1 pārspēja RFS pretinieci grupu turnīrā Florences "Fiorentina".