FOTO, VIDEO: aizvadīts Latvijā lielākā pārgājienu seriāla "Ejam visi!” otrais posms Jelgavā

Pārgājienā piedalījās gan lielie gājēji, gan mazie gājēji, velobraucēji un vēl ratiņos sēdošie apkārtnes vērotāji, gan nūjotāji, gan četrkājainie draugi. Vairāki dalībnieki bija piedalījušies arī pirmajā posmā - Madonas pilsētā. ikviens apmeklētājs varēja izvēlēties kādu no trīs piedāvātajām trasēm: Čāpotāju trase - 7 kilometri, Aktīvajiem - 13 kilometri vai Izaicinājumu mīlošajiem - 17 kilometri. Jelgavas posma tēma bija “Daba pilsētā”. Startā katrs dalībnieks saņēma maisiņu ar ūdeni, "Hematogenas Vita+" batoniņu, karti un loterijas biļeti.

Kā pirmie pārgājienu seriāla posmu Jelgavā atklāja dalībnieki, kuri devās garajā - 17 kilometru trasē. Ceļš dalībniekus veda cauri skaistajai Jelgavas pilsētai, un tās maršrutā bija iespēja redzēt Jelgavas pili, četrus dažādus parkus ar to unikālajiem plānojumiem un apskates objektiem, Jelgavas lepnumu - Pasta salu. Uz salas aiz Jelgavas pils, applūstošajās Lielupes palienes pļavās, dalībniekiem bija unikāla iespēja no skatu torņa redzēt arī savvaļas zirgus. Koka skatu tornis, kas izveidots 2018. gada vasarā, ir 19,2 metrus augsts ar labiekārtotu piknika vietu, savvaļas zirgu, putnu, divu upju un pilsētas panorāmas vērošanai.

Nedaudz vēlāk, garās distances dalībniekiem, trasē pievienojās vidējās - 13 kolometru - distances dalībnieki. Kā noslēdzošie trasē devās 7 kilometru čāpotāji, kur kuplā skaitā bija pārstāvētas ģimenes ar bērniem.

Lai pārgājiens būtu ne tikai acīm baudāms, bet arī izzinošs, neatkarīgi no distances, visiem dalībniekiem trasē bija jāatrod atbildes uz startā izsniegtajiem jautājumiem un jāizpilda dažādi uzdevumi, kas bija saistīti ar vēsturi, dabu un kultūru. Visas atbildes bija atrodamas maršrutā. Trases vidus daļā, 13 kilometru un 17 kilometru distances dalībnieki varēja papildināt savas ūdens pudeles pie Sia “Jelgavas ūdens” sagādātās ūdens mucas, kā arī dalībnieku uzlādes punktā atpūsties, uzņemt enerģiju un vitamīnus, apēdot kādu garšīgu augli.

Pēc veiksmīgas pārgājiena mērošanas, dalībnieki finišā saņēma patriotisku, ar roku darinātu piemiņas koka medaļu, ko bija izgatavojuši Māris un Sanita Vilgerti no “Vilgerts Wood Craft”. Katrs pārgājiena dalībnieks varēja piedalīties loterijā, kurā tika izlozētas 16 burvīgas balvas, par kurām bija parūpējušies sekojoši uzņēmumi: “Nākotnes parks”, Ķiploku pasaule, Jelgavas reģionālā tūrisma centrs, Jelgavas pilsēta un citi.

“Šī ir fantastiska iespēja būt aktīviem un vienlaicīgi iepazīt Latvijas skaistākās vietas, saelpoties svaigu gaisu, papildināt savas zināšanas, iepazīt citus aktīvus cilvēkus un iegūt enerģiju turpmākajai darba nedēļai. Latvija ir tika skaista un vēl neatklāta, pārsteigumiem pilna. Mēs katrā pārgājienā uzzinām ko jaunu un atklājam ko neredzētu. Mēs ejam jau no pašiem šī pasākuma pirmsākumiem, esam bijuši Cēsīs, Kandavā, Madonā, tagad Jelgavā un esam jau ieplānojuši Grobiņu, Dobeli un noteikti iesim ar Jums kopā vēl arī citur! Nevaram sagaidīt, kad būsiet mūsu pilsētā, noteikti arī tur parādīsiet to mums no pavisam cita skatu punkta," tā par pasākumu izsakās senioru pāris no Ogres.

Nākamais pārgājienu seriāla “Ejam visi!” posms norisināsies jau 22. jūlijā Grobiņā. Pārgājiena laikā atklāsim, parādīsim un pastāstīsim par Grobiņas skaistākajām vietām. Jau varam pačukstēt, ka maršruti vedīs caur Ālandes upes parka taku, kas šogad jūnijā ieguva Latvijas ainavu arhitektūras gada balvu. Grobiņas posmā starts un finišs atradīsies Grobiņas pilsētas centrā - pilsdrupās, Ālandas upes labajā krastā. Ejam?

Grobiņas pārgājiena programma:

10:30 - 11:30 reģistrācija un došanās trasē 18 - 20 kilometru dalībniekiem

12:00 - 13:00 reģistrācija un došanās trasē 11 - 13 kilometru dalībniekiem

13:30 - 14:30 reģistrācija un došanās trasē 6 - 8 kilometru dalībniekiem

15:00 tiešsaistes loterija "Facebook" kontā “Sporto Latvija”

16:30 finišs visiem dalībniekiem

Pasākumu organizē biedrība “Sporto Latvija” sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību. Atbalsta - sporta preču veikals "Sportland", reklāmas kompānija Sia “Abi2”, mājsaimniecību preču lielveikals "TavaTelpa.lv", piepūšamās atrakcijas - Piepūšamie.lv, dabīgs negāzētais minerālūdens “Magnesia”, izdevniecība "Rīgas Viļņi", "Hematogenas Vita+" batoniņi un AAS “Balta”.