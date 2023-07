Jūrmalā iznīdē hokeju: kamēr visa Latvija ekstāzē par hokejistu uzvaru, kūrortpilsētā tam “svin” bēres. FOTO. VIDEO

Jauno hokejistu apmācība kūrortpilsētas pašvaldībai esot par dārgu un grūstot 2008. gadā uzceltā Majoru ledus halle, kura nemaz neesot būvēta kā slidotava un nu mazāk nekā 15 gadu laikā kļuvusi sportistiem bīstama.

Jūrmalas hokeja tradīcijas

Jūrmalas pašvaldības lēmēji, kuri iestājās par hokeja programmas slēgšanu, jūnija beigās, lai pamatotu hokeja aizvākšanu no Majoriem, aizrunājās pat tiktāl, ka kūrortpilsētā nav hokeja tradīciju. Tomēr tā nu gluži vis nav. Kaut vai tādēļ, ka Majoru ledus halle savulaik bija Latvijas izlases uzbrucēja Ronalda Ķēniņa komandas mājas spēļu arēna, bet pirms deviņiem gadiem ASV lielākais hokeja ekipējuma mazumtirgotājs “Pure Hockey” Majoru halli ierindoja pasaules unikālāko hokeja haļļu pirmajā desmitniekā:

“Halles ārējā arhitektūra padara to patiesi unikālu. Tā būvēta, lai neaizsegtu apkārtējo vidi. Šī halle ir sevišķi superīga, jo tās 60 % ir pārredzami no ārpuses - tādējādi dienas laikā tur vienmēr ir dabiskā gaisma. Skatītāji var baudīt spēli pat no ārpuses”.

Jūrmalas sporta skolā slēdz hokeja programmu. Vecāki lēmumu pārsūdzēs:

Un, ja hokejs Jūrmalā nebūtu cieņā, tad 29. maijā pavisam netālu no Majoru halles – Majoru pludmalē uz lielā ekrāna diez vai rādītu Latvijas izlases bronzas izlases spēli ar ASV izlasi no Somijas Tamperes.

“Lūzt sirds un sabrūk komandas sapņi”

Tieši mēnesi pēc šīs spēles – 29. jūnijā Jūrmalas valstspilsētas dome nolēma likvidēt Jūrmalas Sporta skolas hokeja programmu. Vecāki pret programmas slēgšanu iebilst un neizslēdz iespēju domes lēmumu apstrīdēt tiesā.

Tomēr Jūrmalas domes vairākums ar abām rokām ir par hokeja likvidēšanu. Līdz lēmuma nonākšanai par to 29. jūnijā bija jāpiedzīvo ne viens vien protests – domes sēdē par to sprieda teju stundu, kuras laikā domes priekšā piketā pret hokeja programmas slēgšanu jaunie hokejisti ar nūju dzenāja nevis ripu pa ledu, bet gan bumbiņu pa bruģi.

Jūrmalas Sporta Skolas hokeja komanda savā “Facebook” profilā ierakstījusi: “Nav komentāru. Lūzt sirds un sabrūk Jūrmalas Sporta skolas hokeja komandas sapņi, iespējas un izredzes attīstīt prasmes, augt un kļūt par spēcīgiem Latvijas hokejistiem Jūrmala pašvaldībā.

Paldies visiem, kas bija kopā, atbalstīja, ticēja un novēlam visiem komandas talantīgajiem sportistiem (un tādu mums ir daudz) atrast iespēju turpināt piepildīt savu sapni kļūt par hokejistu (nu jau diemžēl) citā pašvaldībā, kur šo sporta veidu atbalsta un ciena bērnu intereses”.

Majoru ledus halle grūst

2008. gadā uzbūvētā Majoru ledus halle savulaik atzīta par vienu no unikālākajiem ledus laukumiem pasaulē. Nu nolemts to demontēt kopā ar jūrmalnieku izsapņotajiem hokeja sapņiem. (Foto: Jūrmalas pilsētas dome)

Aizsākums jauno hokejistu apmācības programmas likvidācijai sākās jau pērnā gada septembrī, kad nolēma demontēt Majoru ledus halli. Majoru sporta laukums sākotnēji tika projektēts un būvēts kā vidusskolas sporta būve un nodots ekspluatācijā 2008. gadā. Ņemot vērā lielo hokeja popularitāti, tā paša gada beigās Majoru sporta laukumā tika ierīkots ledus laukums.

Tā kā būves sākotnējais projektēšanas mērķis nebija ledus halle, jau pirmajos tās ekspluatācijas gados tika konstatēti būtiski būves trūkumi ziemas slidošanas pakalpojumu nodrošināšanai. Līdz ar to Majoru sporta laukuma tehniskais stāvoklis kļuva neatbilstošs sporta un treniņu procesam, turklāt finansiāli arvien neizdevīgāk kļuva nodrošināt ledus saldēšanu, lēmumu skaidroja pašvaldība.

Izvērtējot saņemtos ekspertu atzinumus un ieteikumus un apkopojot iespējamās izmaksas, vietvara secināja, ka būtu racionāli Majoru sporta laukuma vietā izveidot Jūrmalas Majoru vidusskolai āra sporta laukumu vispārējās izglītības sporta programmu īstenošanai.



Toreiz jauno hokejistu vecākiem tika solīts, ka bērni uz treniņiem varēs nokļūt Rīgā vai Tukumā, un pat tiks piešķirts transports. Pagājušajā sezonā jaunie sportisti brauca uz ledus halli Piņķos, kas ir tikai trīs kilometru attālumā no Jūrmalas robežas. Bet, kā izrādījās, šis solījums makā krita tikai pagājušajā gadā.

Pārāk dārgi!

Jūrmalas jauno hokejistu sapņi izgaisuši. (Foto: Jūrmalas Sporta skolas hokeja komanda/"Facebook")

Nu Jūrmalas dome pauž: “Pilsētai nav savas infrastruktūras, jo 2022. gadā tehnisku iemeslu dēļ tika slēgts ledus laukums Majoros, un bērni tiek vesti uz slidotavām citos rajonos. Finansēt 58 jaunos hokejistus pilsētai izmaksā 128 tūkstošus eiro gadā. Izdevumi vienam skolēnam hokeja programmā ir 220 eiro mēnesī, bet citos sporta veidos - no 10 līdz 58 eiro mēnesī”.

Jūrmalā hokejs nebūs:

Jūrmalas Sporta skolas direktors Sandis Bērziņš kā pamata iemeslu hokeja programmas slēgšanai min to, ka Jūrmalai neesot savas sporta halles vai sporta zāles, tāpēc vecāku ierosinājums par līdzfinansējumu neko nedošot. Arī ierosinājums par “Inbox” ledus halles Piņķos izmantošanu nederot, jo tā atrodas citā pašvaldībā (Mārupes novada Babītes pagastā).

Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe (Zaļo un Zemnieku savienība) arī piebilda, ka Jūrmalas situāciju nevar salīdzināt ar Tukumu: “Tukumā ir kapitālsabiedrība, kura īsteno šo procesu. Mums ir sporta skola ar interešu izglītību, kas ir pie Izglītības un zinātnes ministrijas. Tās ir divas atšķirīgas formas, un mēs šo formu ar vecāku līdzfinansējumu šobrīd īstenot nevaram”.

Kā mierinājumu apbēdinātiem bērniem un viņu vecākiem pašvaldība vien turpmākos desmit mēnešus (līdz nākamā mācību gada beigām) var solīt 50 eiro mēnesī jaunajiem hokejistiem, kuri dosies uz hokeja treniņiem kaimiņpilsētās. Bet pēc būtības tā praktiski nav izeja – ja vecākie bērni kaut kā vēl varētu izgrozīties, tad jaunākajiem nebūtu iespējams mācību laiku Jūrmalā salāgot ar treniņu laiku, piemēram, Tukumā: gan tādēļ, ka nodarbības varētu notikt vienlaicīgi, gan tādēļ, ka ceļā jāpavada ievērojams laiks.

Vecāki sola tiesāties

Jūrmalas domnieki tā arī nav ņēmuši vērā vēlmi pilsētas Sporta skolā saglabāt hokeja programmu. (Foto: Nacionālā apvienība)

Jaunā hokejista tēvs, kādreizējais Jūrmalas mērs Raimonds Munkevics (“Jūrmala – mūsu mājas”), kura laikā arī tika atklāta Majoru ledus halle teic, ka “Jūrmalas domes nostāja nav saprotama”: “Vecāki piedāvā finansēt pusi no summas, kas nepieciešama hokeja apmācībai. Dome sarēķinājusi 128 000 eiro; ja mēs nosedzam pusi, tad - Jūrmalas domei atlikusī summa ir vienkārši smieklīga. Deputātu algās gadā tiek izmaksāti gandrīz 700 000 eiro, atliek tikai par 15% samazināt algu, un hokeja programmai pietiks”.

Viņš arī izstāstījis, ka uz vecāku vēstuli, kurā viņi protestēja pret hokeja programmas slēgšanu, atbilde no domes atnāca tikai pēc 50 dienām: “Tajā bija tikai divas rindkopas - par to, ka nav infrastruktūras, un par to, ka šis pasākums ir par dārgu. Es nesaprotu, kā pašvaldība var nereaģēt uz iedzīvotāju iniciatīvām, uz bērnu vajadzībām. Varbūt pašvaldībai draud bankrots, par ko mēs nezinām? Kāpēc tieši bērniem jāķeras klāt?”

Savukārt valstspilsētas domes opozīcijas deputāts Jānis Asars (Nacionālā apvienība) teic: “Jūrmalas domes vadība turpina iznīcināt Jūrmalu un iedzīvotāju iespējas sportot un baudīt kultūru. Pirms domes sēdes (kurā lēma par hokeja programmas likteni) bija sanākuši vairāk nekā 30 Jūrmalas jaunie hokejisti un viņu vecāki, lai parādītu savu attieksmi pret domes īstenoto lēmumu slēgt hokeja programmu Jūrmalas sporta skolā. Diemžēl tas viss bija kā pret sienu. Balsojumā vienīgie, kas balsoja pret šo lēmumu bijām mēs kopā ar Rolandu Parasigu-Parasiņu (arī no Nacionālās apvienības).

Vecāki ar sēdes rezultātu nav apmierināti un sola apsvērt iespēju domes lēmumu pārsūdzēt tiesā.