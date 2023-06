"Nuggets" treneris Melouns negrasās apstāties ar vienu čempiontitulu

"Man ir ziņas jums visiem. Mēs nesamierināsimies ar vienu titulu. Mēs gribam vairākus," sacīja 51 gadu vecais Melouns.

Kā norādīja "Nuggets" galvenais treneris, viņš iedvesmu smēlies no Maiami "Heat" un Losandželosas "Lakers" leģendas Peta Railija, pieckārtējā čempiona galvenā trenera amatā, vārdiem.

"Pets Railijs reiz ko sacīja pirms vairākiem gadiem," pastāstīja Melouns. "Es to izmantoju savā darbā, kad biju galvenais treneris Sakramento ["Kings"] un runāju par spēles evolūciju, par to, kā no nevienam nezināma spēlētāja kļūt par uzvarētāju, no uzvarētāja par pretendentu uz titulu un no pretendenta par čempionu."

"Pēdējais solis pēc čempiona titula izcīnīšanas ir kļūšana par dinastiju," piebilda "Nuggets" galvenais treneris.

Pēc Melouna vārdiem, "Nuggets" ir viss nepieciešamais, lai izcīnītu vairākus titulus - vairāki jauni spēlētāji un Nikola Jokičš, kuri vienībā varētu palikt ilgu laiku.

"Paveicām to, ko līdz šim komandas vēsturē nebijām izdarījuši, tomēr mums ir daudz jaunu talantu ģērbtuvē un, man šķiet, ar 16 uzvarām izslēgšanas spēlēs parādījām uz ko esam spējīgi," teica denveriešu treneris.

Melouns savu trenera karjeru NBA uzsāka 2001. gadā, pievienojoties Ņujorkas "Knicks" treneru štābam. No 2005. līdz 2010. gadam speciālists bija Klīvlendas "Cavaliers" treneru kolektīvā, tad vienu sezonu Ņūorleānas "Hornets" un divas - Goldensteitas "Warriors". 2013./2014. gada sezonā Melouns pirmo reizi kļuva par galveno treneri, vadot Sakramento "Kings", kas viņu no darba atbrīvoja nākamās sezonas sākumā.

Par "Nuggets" galveno treneri Melouns kļuva pirms 2015./2016. gada sezonas. Pirmajos trīs viņa darba gados komanda neiekļuva "play off", bet pēdējās piecās sezonās allaž ir spēlējusi izslēgšanas mačos.

Tagadējā "Nuggets" galvenā trenera tēvs Brendans Melouns arī bija treneris NBA un kā asistents izcīnīja divus čempiontitulus (1989. un 1990. gadā) ar Detroitas "Pistons". Tāpat viņš bija galvenais treneris Toronto "Raptors" un Klīvlendas "Cavaliers".