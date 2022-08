Talantīgā volejboliste Ēbere: "Otrā vieta man un Denielai bija pārsteigums pavisam noteikti"

Jau ziņots, ka jūlija vidū Izmirā Latvijas duets tika līdz finālam, kurā ar 0-2 (13:21, 17:21) piekāpās ukrainietēm Angelinai Hmiļai un Tetjanai Lazarenko.

14 gadus vecajai Ēberei tā bija debija jebkāda vecuma Eiropas meistarsacīkstēs pludmales volejbolā, un arī Konstantinovai ir tikai 17 gadi.

Treneris Rihards Finsters abas talantīgās spēlētājas salika kopā vien jūnijā.

"Otrā vieta man un Denielai bija pārsteigums pavisam noteikti. Trenerim nebija. Viņš teica, ka to bija gaidījis. Mēs ar Konstantinovu tobrīd pat neaptvērām, ko esam izdarījušas. Sapratām to tikai pēc kāda mēneša, ka kaut ko esam izdarījušas, ka tas ir kas nozīmīgs un neaptverams. Tikai tagad saprotam, ka esam paveikušas ko ievērojamu, it sevišķi, kad es 14 gados aizbraucu uz savu pirmo Eiropas čempionātu un dabūju otro vietu," par pārsteidzoši labo rezultātu Izmirā saka volejboliste.

Viņa stāsta, ka atceras visas Eiropas U-20 čempionāta spēles un savas emocijas tajās.

"Patīk, ka aizbraucām uz Eiropas meistarsacīkstēm bez saspringuma. Mēs neko negaidījām - man tas bija pirmais Eiropas čempionāts, Denielai - trešais. Mēs vakaros ar treneriem spēlējām kārtis, runājām par dažādām tēmām," par ceļu uz goda pjedestālu saka Ēbere. "Tā nebija, ka visu laiku bija tikai volejbols un volejbols, jāiet un jāuzvar. Tas viss notika mierīgi. Mēs vienkārši gājām laukumā un spēlējām, kā mākam."

Viņa piebilst, ka šis čempionāts ir devis ļoti lielu motivāciju strādāt tālāk.

Šobrīd viņas partneres pludmales volejbolā ir gan Konstantinova, gan Anete Namiķe. Spēlēt ar Namiķi Ēbere bija vienojusies pirms sezonas, bet ar Konstantinovu viņa spēlē kopā jaunatnes sacensībās.

Spēlējot kopā ar Namiķi, Ēbere ir bloķētāja, bet ar Konstantinovu - aizsardze. Arī cēliens katrai no pāriniecēm ir savādāks.

Pašlaik kopā ar Konstantinovu Ēbere Rīgā piedalās Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) U-18 čempionātā, kur pirmdien tika svinētas divas pārliecinošas uzvaras - 2-0 (21:12, 21:5) pret Lietuvas pāri un 2-0 (21:13, 21:7) pret Igaunijas duetu.

Otrdien notiks izslēgšanas turnīra cīņas.

Nedēļas nogalē kopā ar Namiķi Ēbere cīnīsies par medaļu Latvijas meistarsacīkstēs. Konkurentēs būs arī Konstantinova ar savu pārinieci Varvaru Brailko.

Pēc tam ir plānots braukt uz Eiropas U-18 čempionātu Grieķijas pilsētā Lutraki, kā aŗi uz pasaules U-19 čempionātu Turcijā.

Ziemā volejboliste spēlē zāles volejbolu, taču pāris reizes nedēļā nodarbojas arī ar pludmales volejbolu. Savukārt vasarā viņa spēlē vien smiltīs.

Arī volejbolā viņai veicas lieliski, jo viņa abās Eiropas U-17 čempionāta kvalifikācijas kārtās bija komandas līdere, bet jau kandidēja arī uz dalību U-21 izlasē.

"Lai cik es gribētu, nevaru atbildēt, kurš no abiem volejbola veidiem man patīk labāk. Vasarā vairāk spēlēju pludmales volejbolu, ziemā - klasisko," talantīgajai sportistei izvēle vēl ir priekšā.

Ēbere, kura ar volejbolu nodarbojas kopš ceturtās klases, aizvadīto sezonu uzsāka Žannas Zaņeginas vadītajā Daugavpils vienībā DU/"miLATss" un sezonas vidū pārgāja uz Andreja Odinokova trenēto Rīgas Volejbola skolas (RVS) komandu.

Klasiskajā volejbolā sportistes lielākais panākums pagaidām ir Latvijas čempiones tituls kopā ar RVS aizvadītajā sezonā.