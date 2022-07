Saūda Arābijas klubs gatavs maksāt Ronaldu ceturtdaļmiljardu

37 gadus vecajam Ronaldu vēl spēkā uz gadu ir līgums ar Anglijas premjerlīgas klubu Mančestras "United", kam par transfēru vārdā nenosauktais Saūda Arābijas klubs gatavs maksāt 30 miljonus ASV dolāru un bonusa 20 miljonus dolāru uzbrucēja aģentam.

Kā norāda raidsabiedrība "CNN Portugal", TVI un spāņu sporta laikraksts "As", uzbrucējs saņēmis dažādus piedāvājumus arī no Eiropas klubiem, tomēr Saūda Arābijas klubs gatavs piedāvāt Ronaldu 125 miljonus ASV dolāru sezonā.

Tikmēr jaunais "United" galvenais treneris Ēriks ten Hāgs jau norādījis, ka klubs nevēlas pārdot Ronaldu.

Portugāles uzbrucējs pagājušajā vasarā atgriezās "Old Trafford" stadionā no Turīnas "Juventus", taču, neskatoties uz to, ka viņš pagājušajā sezonā bija "United" labākais vārtu guvējs un trešais šajā rādītājā premjerlīgā, sezona kopumā sagādāja vilšanos.

"United" ieņēma sesto vietu premjerlīgā, nekvalificējoties Čempionu līgas atlases kārtām. Tas liks pieckārtējam "Ballon d'Or" balvas ieguvējam pirmo reizi karjerā spēlēt Eiropas līgā.

Pašlaik "United" bez Ronaldu sastāvā atrodas Āzijas tūrē, kur otrdien galvenā trenera debijas mačā Bangkokā ar 4:0 (3:0) pārbaudes spēlē pieveica "Liverpool".