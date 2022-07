Olimpiskais vicečempions 800 metru distancē Naidžels Eimoss no Botsvānas. (Foto: imago images / PanoramiC)

Tokijas spēļu olimpiskais vicečempions 800 metros saņem pagaidu diskvalifikāciju

Londona, 13.jūl., LETA--DPA. Olimpiskais vicečempions 800 metru distancē Naidžels Eimoss no Botsvānas saņēmis pagaidu diskvalifikāciju par neatļautu vielu lietošanu. Tiek vēstīts, ka 28 gadus vecajam botsvānietim, kurš 2012.gada olimpiskajās spēlēs Londonā tika pie sudraba godalgas, kā arī triumfēja 2014.gada Sadraudzības valstu spēlēs 800 metru skrējienā, pozitīvas izrādījušās pagājušajā mēnesī ņemtās analīzes ārpus sacensībām. Eimosam bija paredzēts starts šī gada pasaules čempionātā, kas piektdien sāksies ASV pilsētā Jūdžinā. Tiek ziņots, ka skrējēja organismā uzietas aizliegtā preparāta GW1516 pēdas, kas ir aizliegts saskaņā ar 2022.gada WADA [Pasaules Antidopinga aģentūra] noteikumiem. Aizliegto vielu sarakstā preparāts iekļauts kā vielmaiņas uzlabošanas līdzeklis. "Šīs kategorijas vielas maina to, kā organisms nodedzina taukus un GW1516 sākotnēji tika sintezēts, lai ārstētu aptaukošanos, cukura diabētu un citus traucējumus, ko izraisa vielmaiņas problēmas," teikts Vieglatlētikas integritātes vienības (AIU) paziņojumā. "GW1516 nav apstiprināta viela lietošanai cilvēkiem un WADA to iekļāvusi aizliegto preparātu sarakstā kā apdraudējumu sportistu veselībai." Tiek vēstīts, ka pagaidu diskvalifikācija stājas spēkā nekavējoši. Eimoss ir trīskārtējs Āfrikas čempions 800 metru distancē, uzvarējis Universiādē un triumfējis pasaules junioru čempionātā.